Autorennen vor Kreisverkehr: 21-Jähriger fährt bei Graben-Neudorf in Bauzaun

Weil er kurz vor einem Kreisverkehr ein leichtsinniges Überholmanöver startete, verursachte ein 21-Jähriger am Donnerstagabend einen kostspieligen Unfall bei Graben-Neudorf. Wie die Polizei berichtete, fuhren der Mann und sein 18-jähriger Beifahrer gegen 22.10 Uhr innerorts auf den Kreisverkehr zwischen der Bundesstraße 35 und der Ernst-Blickle-Straße zu.

Vor ihnen fuhr der Pkw eines Bekannten, in dem ebenfalls zwei Personen saßen. Der 21-Jährige setzte zum Überholen an und scherte kurz vor dem Kreisverkehr wieder ein. Da er deutlich zu schnell in den Kreisverkehr einfuhr und zusätzlich stark abbremste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches mit hoher Geschwindigkeit gegen einen nahen Firmenzaun krachte.

Der Unfallfahrer und der 18-jährige Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 20.000 Euro.

Die Polizei hat de Führerschein des 21-Jährigen einbehalten. Er wird verdächtigt, ein verbotenes Autorennen abgehalten zu haben, weswegen auch das Unfallfahrzeug zur Überprüfung sichergestellt wurde.