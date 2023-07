Barbed Wire rocken den Sportplatz in Graben-Neudorf

Die Erwartungen sind bereits vor Konzertbeginn hoch. Verena genießt zusammen mit ihren beiden Begleitern ihr Getränk an einem der Stehtische. Sie ist die Freundin von Schlagzeuger Michi Netrval der Showband Barbed Wire. „Man kann sich auf die komplette Show freuen“, sagt sie.

Das Open-Air-Konzert fand am Wochenende auf dem Sportplatz der Fußballvereinigung Neudorf statt. 55 Helfer waren im Einsatz.

Katrin, die bei einem Konzert von Barbed Wire in Sinzheim dabei war, erwartet auch dieses Mal gute Stimmung bei guter Musik.

„Ich habe erfahren, dass die Band überregional unterwegs ist. Das hat mich hergelockt“, sagt Walter Amberger. Er ist gespannt auf den Abend.

Regen hält einige Besucher ab

Den Auftakt liefern Barbed Wire mit „The Greatest Show“. So ganz ist das Eis aber noch nicht gebrochen.

Auf die Aufforderung von Sänger Frank Brenner, näher zur Bühne zu kommen, wagen sich Einzelne nach vorn. Der ein oder andere Stehtisch wandert ein Stück Richtung Ort des Geschehens.

Wegen des kurzen Regenschauers spannen ein paar Besucher ihren Schirm auf.

Das Wetter sieht Hauptorganisator Alexander Heilig von der Fußballvereinigung Neudorf als Grund dafür, dass weniger Besucher gekommen sind, als gedacht. Angesichts des großen Aufwands sei das enttäuschend.

„Klasse“ ist das Konzert aber trotzdem, findet er.

Besonders rockige Hits kommen beim Publikum an

Völlig losgelöst ist das Publikum dann bei „Major Tom“. Die Performance des Songs hat es auch den selbst ernannten neuen Fans Nummer eins angetan. Ivonne, Markus, Christina und weitere von ihnen haben die Band zuvor noch nicht gehört, für sie gibt es aber nur ein Wort: „Megaaa!“

Ein persönliches Highlight dürfte daher auch das Selfie mit einem Bandmitglied sein, das einer von ihnen während eines Songs ergattert.

„Fetzig“, beschreibt Walter Amberger die Darbietung der Band.

Barbed Wire setzen vor allem auf rockige Hits, die die Menge mitreißen. Dabei wechseln sich Sänger und Sängerinnen immer mal wieder ab.

Mit zunehmender Dunkelheit und ein paar Getränken mehr ist die Party vor der Bühne angekommen. Tanzeinlagen, wechselnde Outfits und Feuer bieten etwas für die visuellen Sinne.

Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch aus dem Bereich Volksmusik haben Barbed Wire etwas im Repertoire: „Hulapalu“ von Andreas Gabalier animiert die Besucher zum Mitsingen.

Auch Rammstein- und Böse-Onkelz-Fans kommen auf ihre Kosten

So was wie eine Freundschaftserklärung an Graben-Neudorf gibt es dann vonseiten der Band mit der Performance von den Bösen Onkelz. Auf Nachfrage zeigt sich, dass unter dem Publikum einige Fans jener Band sind. Daher wissen waschechte Liebhaber der Onkelz, wie Brenner sagt, dass die Reise mit einem weiteren Song nach Mexiko geht.

Auch Rammstein-Fans sind unter den Besuchern. Das ein oder andere Shirt mit dem Logo der Band sticht aus der Menge hervor.

Sie kommen mit „Feuer frei“, „Sonne“ und „Engel“ auf ihre Kosten. Sänger Frank Brenner tritt dabei in einem Outfit à la Till Lindemann auf, während sein Mikrofonständer in Flammen steht. Die in ein Engelkostüm gekleidete Sängerin Franziska Stöger ist in einem Käfig eingesperrt.

Kurz: Barbed Wire begeistern mit einem breiten Spektrum an verschiedenen Hits.