Neues Wohnquartier wird teurer

Baukosten für „Neue Mitte“ in Graben-Neudorf explodieren

In der „Neuen Mitte“ in Graben-Neudorf soll ein innovatives Quartier entstehen. Doch schon jetzt ist klar, dass die 55 bis 58 Millionen Euro an Invesititionskosten nicht reichen werden.