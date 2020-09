Befürworter und Gegner diskutieren in Graben-Neudorf über Erdwärme

Geothermiekraftwerke sorgen für Diskussionen - egal, wo sie entstehen sollen. So auch in Graben-Neudorf. Eine Bürgerinitiative hakt nun nach und nutzt dabei auch digitale Kommunikationswege

Es ist ein Thema, das Graben-Neudorf schon „seit Monaten polarisiert“, wie Fabian Schwarz bei der Begrüßung deutlich macht: das in der Gemeinde geplante Geothermiekraftwerk. Um eben jenes Projekt ging es bei der zweistündigen Talkrunde im Rathausfoyer. Neben Bürgermeister Christian Eheim nahmen hieran unter anderem Mitglieder der Bürgerinitiative Tiefengeothermie Graben-Neudorf/Waghäusel sowie Vertreter des projektierenden Unternehmens Deutsche Erdwärme teil. Auch wenn nur zehn „Studiogäste“ vor Ort waren, so hatten interessierte Bürger dank der Initiative „Stay Home Graben-Neudorf“ die Möglichkeit, durch den Livestream auf Instagram dabei zu sein und auch Fragen zu stellen.

Was man sich unter dem geplanten Projekt vorzustellen hat, führte Herbert Pohl von der Deutschen Erdwärme aus. „Ein Geothermiekraftwerk besteht aus zwei Bohrungen: einer Produktionsbohrung, mit der das heiße Thermalwasser aus 3.500 Metern an die Erdoberfläche gefördert wird, sowie einer Bohrung, die das Wasser wieder zurückführt“. Ziel ist es, mit dem heißen Wasser sowohl Strom als auch Wärme zu erzeugen, wobei gerade Letzteres „das wahre Potential“ biete.

Bürgermeister Eheim machte in seinem Statement deutlich, dass die Gemeinde „das Projekt formal nicht verhindern kann“. Man sei nur am Verfahren beteiligt und könnte eine Stellungnahme abgeben, die Entscheidung trifft schlussendlich das Landesamt für Bergbau in Freiburg. Man kann allerdings „den Finger in die Wunde legen“, wie Eheim ausdrücklich betont. Konkret hat man hier unter anderem den Investor aufgefordert, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Gleichzeitig, so die Idee, sollen Meinungen der Bürger aufgegriffen werden und diese in die Stellungnahme eingepflegt werden. Wenn das Projekt realisiert werden sollte, dann ist nach Eheim vor allem eines wichtig: „Die Bürger müssen von der günstigen Nahwärme profitieren, nicht nur die direkt anliegenden Unternehmen.“ Mit dem Wärmekonzept habe man einen ersten Schritt unternommen.