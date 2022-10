Aufregung im Supermarkt: Ein junger Mann mit blutverschmierter Kleidung hat in Graben-Neudorf eine Kassiererin bedroht. Die Polizei musste einschreiten.

Ein blutverschmierter Mann in psychischem Ausnahmezustand hat am Freitagabend für einen Polizeieinsatz in Graben-Neudorf gesorgt.

Wie die Polizei jetzt auf Nachfrage bestätigt, bedrohte der 22-Jährige zunächst um 19.20 Uhr im Netto-Markt eine Kassiererin. Bereits zuvor war er durch wirres Gerede und Blut an seiner Kleidung aufgefallen.

Mann stand unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife traf den Mann wenig später am Bahnhofsvorplatz an. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 2,2 Promille. Nach Polizeiangaben stand er zudem unter Drogeneinfluss.

Die Beamten brachten den Mann in eine psychiatrische Einrichtung. Woher das Blut an seiner Kleidung stammt, ist unklar.