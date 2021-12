Bürgerinitiative spendet warme Mahlzeit, Tee und Gesellschaft in Graben-Neudorf

Zu „Kartoffelsuppe und Pfefferminztee“ waren am zweiten Weihnachtsfeiertag in Graben-Neudorf alle eingeladen, die zum Fest noch Gesellschaft suchten. Es kamen weniger als erhofft, die Ursache ist aber ausgemacht.

Es ist alles gerichtet: Die Kartoffelsuppe dampft aus großen Pötten, die über der Gasflamme stehen und einer feiner Geruch von Pfefferminze weht über den Parkplatz hinter der Sparkasse in Graben-Neudorf.

Pragmatisch kommt der Titel der Veranstaltung daher: „Kartoffelsuppe und Pfefferminztee“. Organisiert von der Graben-Neudorfer Bürgerinitiative „Füreinander-Miteinander“ sind Menschen aus dem Ort am zweiten Weihnachtsfeiertag eingeladen, in Gesellschaft das Fest zu begehen.

Die Resonanz auf die Premierenveranstaltung ist verhalten. Heidi Vedder, langjährige Gemeinderätin und einst stellvertretende Bürgermeisterin, weiß, woran das liegt: „Wir haben leider zu spät mit der Bewerbung für die Veranstaltung begonnen.“

Es könnte auch mit dem wenig einladenden Wetter am Sonntag zusammenhängen. „Normalerweise sind hier am Weg mehr Menschen, vor allem Hundehalter mit ihren Tieren, unterwegs“, sagt sie.

Die Kartoffeln gab es als Spende von einem Bauern. Heidi Vedder, langjährige Gemeinderätin und einst stellvertretende Bürgermeisterin

Dem Engagement der Organisatoren tat dies keinen Abbruch. Unter Partypavillons stehen die Speisen. Dreierlei Kartoffelsuppe, dazu selbstgemachte Croutons aus geröstetem Brot und Plätzchen. Kleingeschnittene Wiener Würstchen runden das Angebot ab. „Die Kartoffeln gab es als Spende von einem Bauern“, berichtet Vedder.

Auf dem Plakat am Rande des Parkplatzes steht „Etwas Warmes braucht der Mensch.“ Diejenigen, die vorbeikommen, nehmen das Angebot gerne an und lassen sich auf den Bänken nieder. Glühwein gibt es keinen, auch wenn er bei dem Wetter wärmen könnte. Aber natürlich gelten die Corona-Regeln auch für die Initiative: kein Alkoholausschank.

Es ist nicht so viel los und es bleibt Zeit für Gespräche zu anderen Themen. So möchte die Initiative auf die ihrer Ansicht nach mangelnde Barrierefreiheit im Ort und am Bahnhof hinweisen. Eine Tour mit einer Rollstuhlfahrerin soll die problematischen Stellen aufdecken. Die Mobilität innerhalb der Gemeinde könnte man auch durch ein regelmäßig verkehrendes „Bähnle“ auf Rädern erhöhen, so der Vorschlag.

Andere Projekte der 2014 gegründeten Initiative wie zwei musikalische Matinees im Ehrenhain 2021 oder die Bücherschränke sind Erfolge. Und auch „Kartoffelsuppe und Pfefferminztee“ soll eine Neuauflage erleben – dann auch mit einer zeitigeren Bewerbung.