Kinder und Jugendliche zieht es in der Pandemie mehr und mehr in den virtuellen Raum. Eltern verunsichert das und Experten raten, sich mit den Interessen der Jugendlichen auseinanderzusetzen.

Unterricht daheim, Vereinssport auf Eis gelegt und Kontaktbeschränkungen mit Freunden: Kinder und Jugendliche haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie an verschiedenen Fronten erfahren müssen.

Mehrere Studien zeigten: Das Sozialleben der internetaffinen Jugendlichen verlagert sich noch mehr in den virtuellen Raum, in die sozialen Medien und die Welt der Computerspiele. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, wie Experten betonen. Eltern fühlen sich dennoch ausgeschlossen. Manche fürchten ein Abdriften in die Abhängigkeit vom Internet.

„Die Corona-Zeit hat so einiges geändert“, bestätigt Kirsten Lechner von der Fachstelle Sucht mit Hinblick auf die Nutzung der sozialen Medien und Computerspiele. Sie ist eine von vier Expertinnen und Experten, die an zwei digitalen Elternabenden des Landratsamts Karlsruhe zu den Risiken, Chancen und Möglichkeiten von sozialen Medien und Computerspielen aufgeklärt haben.