Gemeinderat billigt Entwurf

Einkaufsmeile in Graben-Neudorf wird erweitert

Die Erweiterung der Graben-Neudorfer Einkaufsmeile in der Heidelberger Straße hat eine neue Hürde genommen. Die Gemeinde will die Lebensmittelversorgung in Wohnortnähe langfristig sichern.