Ursache im Saalbachkanal weiter unklar

Experten sehen Geothermie in Graben-Neudorf nicht als Auslöser für Tiersterben

Was hat das Tiersterben im Saalbachkanal in Graben-Neudorf ausgelöst? In sozialen Netzwerken wurde darüber spekuliert, dass die Ursache in Geothermie-Bohrungen liegen könnte. Experten widersprechen.