Anwohner in Graben-Neudorf bekämpfen Ackerbrand

Die Freiwillige Feuerwehr in Graben-Neudorf musste am Dienstagmittag ausrücken, als ein Feuer auf 900 Quadratmetern eine Siedlung übergreifen zu drohte.

Auf etwa 900 Quadratmetern stand am Dienstagnachmittag eine Grasfläche in Graben-Neudorf in Flammen. Wie die Polizei bestätigt, wurde kurz vor 17 Uhr das Feuer gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren Anwohner schon dabei, das Feuer mit Gartenschläuchen selber zu bekämpfen.

Es ist der mittlerweile dritte Brand an einem Tag im nördlichen Landkreis. Zunächst brannte es im Hardtwald zwischen Karlsruhe und Stutensee am frühen Morgen. Gegen Mittag wurde dann ein Feuer bei Stutensee-Blankenloch auf über zehn Hektar gemeldet. Die Feuerwehren in der Region sind praktisch ununterbrochen im Einsatz.

Bereits auf der Anfahrt habe man die Rauchwolken sehen können, so Horst Blank, Einsatzleiter der Feuerwehr in Graben-Neudorf. Die Flammen drohten nicht nur, auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen, sondern auch ein Maisfeld in der Nähe in Brand zu setzen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer relativ zügig unter Kontrolle gebracht werden.