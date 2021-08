Bürgermeister Christian Eheim will im Streit um die geplanten Geothermie-Bohrungen in Graben-Neudorf nicht nachgeben. Er fordert vom Regierungspräsidium Nachbesserungen am Zulassungsverfahren und droht mit einer Klage.

Die Gemeinde Graben-Neudorf fordert vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg Nachbesserungen beim Zulassungsverfahren für Geothermie-Bohrungen auf der Ortsgemarkung. In einem Schreiben an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (parteilos), das den BNN vorliegt, übt Bürgermeister Christian Eheim (SPD) deutliche Kritik an der Behörde. Am Montag soll der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigen, gegen die Bohrgenehmigung Klage einzureichen.

„Es ist zutiefst bedauerlich, wie Reden und Handeln der Landesregierung sowie ihrer nachgeordneten Behörden auseinanderklaffen“, schreibt Eheim. Das vom Regierungspräsidium betriebene Zulassungsverfahren habe „zu keinem Vertrauenszuwachs in die zuständigen stattlichen Stellen und die Tiefengeothermie geführt.“ Für die Bohrgenehmigung ist das im Freiburger RP angesiedelte Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau verantwortlich.

Die Gemeinde Graben-Neudorf hatte bereits im Oktober 2020 in einer Stellungnahme eine unabhängige Gefährdungsstudie für die geplanten Geothermie-Bohrungen auf ihrer Gemarkung gefordert.