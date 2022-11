Gewerbesteuer sprudelt trotz Pandemie in Graben-Neudorf

„Trotz der Pandemie und der verschiedenen Krisen haben sich unsere Finanzen gegen den Trend verbessert“, sagte Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim (SPD) bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Den Grund für die außerordentlich gute Finanzlage sieht der Bürgermeister vor allem in der starken wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Plus an Gewerbesteuer

Trotz der Pandemie erzielte die Kommune im Jahr 2021 rund 15 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2022 belaufen sich diese auf rund 18 Millionen Euro.

Sie übertreffen die Vorausberechnungen der Kommune um rund sechs Millionen Euro im Jahr 2021 und um rund fünf Millionen Euro im Jahr 2022. Eheim betonte, dass diese starken Ergebnisse nicht von einem einzelnen Unternehmen erzielt wurden, „sondern von der ganzen Breite unserer Unternehmen getragen“ werde. „Es war richtig, dass wir in den letzten Jahren das Wachstum der örtlichen Unternehmen entschlossen gefördert haben“, sagte der Bürgermeister.

Für das kommende Haushaltsjahr sieht die Gemeinde Graben-Neudorf Erträge in Höhe von 36,5 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 36,8 Millionen Euro vor. Für das nächste Jahr will die Gemeinde Investitionen in Höhe von rund fünf Millionen Euro tätigen.

Zwei große Projekte

Davon profitieren vor allem zwei große Projekte: die Sanierung des Freibads und die Erneuerung der Moltkestraße in Graben. Im September 2023, also nach der Freibadsaison, will die Kommune das Freibad sanieren und als Erholungs- und Vergnügungsort zukunftssicher modernisieren.

Dabei plant die Kommune Fördermittel von Bund und Land in Höhe von zwei Millionen Euro ein. Innerhalb des Landessanierungsprogramms startet bereits in diesem Jahr die Sanierung der Moltkestraße.

Konsequenter Ausbau der Betreuung

Durch den konsequenten Ausbau von Betreuungsplätzen habe die Kommune genügend Plätze für die Graben-Neudorfer Kinder: Der Neubau des Kindergartens St. Josef, die Einrichtung des Waldkindergartens und die Einrichtung der Kindertagesstätte Honigtiger seien entscheidende Schritte gewesen, „die uns nun eine Betreuungssituation bescheren, die in der Umgebung seinesgleichen sucht“, so Eheim.

Der Ausbau des Betreuungsangebots sei aber auch mit hohen Kosten verbunden, denn das finanzielle Defizit der Kindergärten steige im kommenden Jahr auf 3,2 Millionen Euro an.

Durch den Beitritt zur Sozialregion Karlsruhe in diesem Jahr verfolgte die Gemeinde das Ziel, Menschen aus Graben-Neudorf mehr Teilhabe an Kultur, Mobilität und Bildung zu vergünstigten Preisen zu ermöglichen. Auch im kommenden Haushaltsjahr will die Gemeinde dafür 20.000 Euro bereitstellen. Die Nachfrage nach dem Karlsruher Pass ist laut Gemeindeverwaltung hoch.

Klimaschutzoffensive

Neben der Förderung des Graben-Neudorfer Vereinslebens, des Jugendzentrums und der Feuerwehr will die Kommune vor allem auch ihre Klimaschutzoffensive weiter vorantreiben. „Graben-Neudorf hat sich auf den Weg gemacht, um bis 2035 die bilanzierte Klimaneutralität zu erreichen“, sagte Eheim.

Vor allem will sich die Gemeinde für die „Rettung des Waldes“, für Elektromobilität und Radverkehr stark machen und auch das selbst initiierte Förderprogramm für Klimaschutz fortsetzen. Dafür stellt die Kommune 100.000 Euro an Fördermitteln bereit.

Einsparungen durch LED-Leuchten

Auch die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED spielt dabei eine große Rolle und bindet 390.000 Euro im Haushaltsplanentwurf.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Kommune im Zuge der Straßensanierungen, unter anderem in der Karlsruher Straße, zahlreiche Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Laut Gemeindeverwaltung haben sich die jährlichen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung bereits halbiert.