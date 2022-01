Fragen und Antworten

Geothermie in der Region: So ist der aktuelle Stand in Graben-Neudorf und Dettenheim

Die Deutsche Erdwärme GmbH will ab Mai in Graben-Neudorf nach Geothermie bohren. Das Projekt in Dettenheim steckt noch in den Kinderschuhen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu beiden Standorten.