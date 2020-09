Geothermie in Graben-Neudorf: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema

In Graben-Neudorf soll 2021 der Startschuss für eine Tiefenbohrung fallen. Ende 2023 plant das Unternehmen Deutsche Erdwärme die Inbetriebnahme eines Geothermie-Kraftwerks. Nun startete eine weitere Informationsveranstaltung. Die BNN beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

Geothermie in Graben-Neudorf

Die Deutsche Erdwärme plant ein Geothermie-Kraftwerk in Graben-Neudorf. Nachdem das Unternehmen die Bürger informiert hatte und nach einer Gesprächsrunde im Rathausfoyer, lud nun die Gemeindeverwaltung die interessierten Bürger in die Pestalozzi-Halle, um das Vorhaben zu erläutern und vor allem die Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten.

Bei der überaus gut besuchten Diskussion standen Axel Brasse, Referatsleiter der Landesbergdirektion aus Freiburg, Frank Schilling vom KIT und Leiter des Landesforschungszentrums für Geothermie, Herbert Pohl, Geschäftsführer der Deutschen Erdwärme, und Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim dem Publikum Rede und Antwort. Moderiert wurde die Veranstaltung von Mathias Zurawski vom SWR.

Wo und wann soll das Kraftwerk entstehen?

Das Unternehmen Deutsche Erdwärme hat ein Grundstück in der Ernst-Blickle-Straße gekauft, das an das SEW-Parkhaus und das Umspannwerk der EnBW anschließt. Das Grundstück gehörte dem Land. Ím Frühjahr 2021 wolle man einen Bohrplatz einrichten, für Ende 2023 ist die Inbetriebnahme der Anlage anvisiert, so Ron Zippelius, Deutsche-Erdwärme-Pressesprecher.