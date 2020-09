Infoveranstaltung für Anwohner

Geothermie-Kraftwerk in Graben-Neudorf: Ab 2021 soll nach Erdwärme gebohrt werden

Die Deutsche Erdwärme plant in Graben-Neudort ein Geothermie-Kraftwerk. Rund 120 Besucher nahmen an einer Info-Veranstaltung des Unternehmens in der Pestalozzi-Halle teil. Auch solche, die nicht nur positive Erfahrungen mit solchen Projekten haben.