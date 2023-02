Zeitpunkt für Geothermie-Tests in Graben-Neudorf steht noch nicht fest

Damit eine Erdwärmeanlage Strom und Wärme erzeugen kann, muss die Temperatur des Thermalwassers im Untergrund deutlich über 100 Grad Celsius liegen. In einer Tiefe zwischen drei und vier Kilometern sind am Oberrhein Temperaturen von 140 Grad Celsius und mehr zu erwarten. Die Deutsche Erwärme hat am Standort in Graben-Neudorf vor der Bohrung eine Temperatur von 160 Grad Celsius angenommen. „Wir können zehn Grad mit Sicherheit drauflegen“, ist Link optimistisch. Schon bevor die Bohrung am Thermalwasserreservoir angekommen sei, habe man 164 Grad Celsius gemessen.