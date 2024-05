Gewerbesteuer bringt Graben-Neudorf 13 Millionen Euro im Jahr

„Wir haben den niedrigsten Hebesatz der Gewerbesteuer im Landkreis“, sagt Christian Eheim (SPD), Bürgermeister in Graben-Neudorf. Auf die 330 Prozent ist er stolz. Die umliegenden Kommunen haben einen Hebesatz zwischen 340 und 370 Prozent. Höhere Hebesätze haben die Kreisstädte Bretten, Rheinstetten und Waghäusel (400) sowie Bruchsal, Ettlingen (beide 380) und Stutensee (360). Die durchschnittlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer belaufen sich in Graben-Neudorf für die Jahre 2016 bis 2023 laut Eheim auf 13,4 Millionen Euro jährlich.

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gibt es (Stand Mitte 2023) in der Gemeinde 4.692. Die Zahl der Einpendler liegt bei 3.674, die der Auspendler bei 4.326 Menschen, informiert Eheim. Der Einkommensteueranteil liegt im Schnitt (der Jahre 2016 bis 2023) bei 7,3 Millionen Euro.

Breite Mischung verschiedener Betriebe in Graben-Neudorf

Die günstige Gewerbesteuer biete einen Vorteil für den Gewerbestandort, so Eheim: Für Ansiedlungen sei der Hebesatz attraktiv. Graben-Neudorf habe starke, familiengeführte Handwerksbetriebe. Es gebe einen engagierten Mittelstand unterschiedlicher Branchen. Beispielhaft nennt der Bürgermeister Heka Fenster- und Türenbau sowie die Stromzuführungs-AG Hartmann und König und die vor 135 Jahren gegründete Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH Geholit und Wiemer. Graben-Neudorf profitiere besonders vom Global Player SEW-Eurodrive, der am Standort investiert.

Eine breite Mischung verschiedener Betriebe, Einkaufsmärkte und Discounter sorge mit für eine starke Entwicklung des Gewerbes in Graben-Neudorf und damit auch der Gemeinde, meint der Bürgermeister. Einzelhandel und Fachgeschäfte in der Heidelberger Straße sieht er als verbraucherorientierte Ansiedlungen. Dazu gehören mehrere Autohäuser. In der „Mitte“ seien auch Dienstleister in dem von einem Investor errichteten Objekt eingezogen. Die Umsiedlung des Fenster- und Türenbauers Heka von Graben nach Neudorf in die Huttenheimer Landstraße habe die Gemeinde in die Wege geleitet. Hartmann und König hätten vor zwei Jahren ihren Betrieb am Ort erweitert

Die Gemeinde sorge soweit möglich dafür, dass Erweiterungswünsche der Unternehmen positiv beschieden werden. SEW habe den Standort Graben (wie im benachbarten Bruchsal) stark erweitert und baue in Graben derzeit ein Bildungszentrum mit Ausbildungswerkstatt, für Weiterbildung sowie für die Kooperation mit Schulen und Kindergärten, berichtet Eheim. „Das Programm ‚Wirtschaft macht Schule‘ wird in Graben-Neudorf breit gepflegt“, sagt er. Jugendliche aus der örtlichen Gemeinschaftsschule fänden gute Angebote für die Berufsausbildung.

„Es gibt fast immer einen Weg, wie wir den Unternehmen helfen und wie wir sie am Standort halten können“, sagt Eheim. In den vergangenen zehn Jahren sei keine Firma abgewandert. In einem einzigen Fall sehe es nicht so gut aus: Ein Hersteller von Nudelprodukten möchte expandieren. Der bisherige Standort biete die gewünschte Fläche aber nicht.