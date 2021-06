Der Sprung ins 21 Grad kalte Wasser war für manchen Besucher eine Überwindung. Gleichzeitig war der Sprung ins kühle Nass aber auch mit großer Freude verbunden, nach langer Corona-Pause in die Badesaison im Graben-Neudorfer Freibad starten zu dürfen.

Seit Dienstag ist das Graben-Neudorfer Freibad wieder geöffnet und bietet seinen Besuchern ein Stück Urlaub während der Pandemie. „Ganze fünf Minuten habe ich gebraucht, um ins Wasser zu kommen”, erzählt Nicole Feist aus Linkenheim-Hochstetten.

Sie ist Stammgast im Bad, schon seit vielen Jahren, und schätzt die Gemeinschaft unter den Besuchern: „Da haben sich schon viele Freundschaften entwickelt.“ Was sie am Graben-Neudorfer Freibad besonders schätzt: „Es ist so sauber. Anders als im Baggersee schwimmen einem da keine Algen unter den Füßen rum.“

Auch Liselotte Schmidt, 92 Jahre jung, ist Stammbesucherin: „Ich komme seit Jahrzehnten ins Freibad und wollte es mir in diesem Jahr nicht nehmen lassen, zum Saisonstart schwimmen zu gehen.“