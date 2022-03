Graben-Neudorfer Hoheiten schwören auf Spargel aus heimischem Anbau

Am 19. März gibt Graben-Neudorf in der Pestalozzihalle einen großen Festakt zum Jubiläum der Gemeindefusion im Jahr 1972. Mit dabei sind Spargelkönigin Victoria Edelmann und Prinzessin Susanna Saric.

Auf den offiziellen Spargelanstich im Mai folgten für beiden 2021 coronabedingt nur noch zwei Besuche bei der Kastanienprinzessin in Annweiler. Als die Gemeinde die im Januar 2020 angelaufene Amtszeit der Spargelhoheiten wegen Corona nochmals für 2022 verlängerte, schied Prinzessin Josephine Herb wegen ihres Auslandsstudiums aus.

Doch nun sind die beiden in Geduld erprobten Hoheiten guter Dinge: „Wir freuen uns auf den Festakt, der ein wichtiges Ereignis ist, und hoffen, dass 2022 wieder mehr passiert.“ Ihre Betreuerin und Königinmutter Deborah Groß-Edelmann teilt diese Hoffnung. „Es sieht gut aus, dass der Maimarkt stattfinden kann. Aber darüber hinaus ist noch nichts zu 100 Prozent sicher.“

Damit meint sie unter anderem den Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz. „Die Gemeinde versucht, es möglich zu machen, dass wir nach Berlin können“, sagt sie. 2020 und 2021 fielen die Empfänge bei Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen Corona ins Wasser. „Es ist sehr interessant, den Bundeskanzler und andere Politiker kennenzulernen“, sagt Victoria Edelmann. 2018 war sie als Prinzessin bei Angela Merkel.

„Ich bin mit Spargel aufgewachsen. Schon als Kind habe ich die damaligen Hoheiten bei Festen gesehen und mir gewünscht, das auch einmal zu machen“, erzählt Victoria. „Ich fand es auch toll, habe mich deswegen beworben und bin froh, dass es geklappt hat“, sagt Susanna Saric. „Es ist sehr interessant, was die Hoheiten alles machen und wo sie überall hinkommen.“ Wie es weitergehe, wisse sie noch nicht, sagt die potenzielle Nachfolgerin von Königin Victoria.

Spargel-Hoheiten hoffen auf ein erfülltes Amtsjahr 2022

Üblicherweise erfolgen die Ausschreibungen für die jährlich wechselnden Hoheiten im Juli. Amtsmüde sind die beiden 22-Jährigen trotz der einmalig langen Amtszeit ohne all die spannenden Veranstaltungen und Auftritt keineswegs. „Ich könnte das auch noch länger machen“, sagt Edelmann. Sie hoffe, zusammen mit Susanna endlich die vielfältigen Aufgaben ausfüllen zu können. Dazu gehören ein Besuch bei der Partnergemeinde Wilsdruff in Sachsen und Auftritte bei regionalen Festen wie in der Pfalz.

Über allem steht, die Gemeinde und ihren Spargel zu repräsentieren, dafür zu werben und damit gleichermaßen für die heimischen Spargelbauer und die Tradition des Anbaus ohne Folien und Heizen. „Wir essen in der Saison regelmäßig Spargel aus unseren Hofläden“, sagen die beiden. Damit unterstreichen sie ihre Überzeugung, dass der heimische Spargel im Geschmack einfach besser sei.

Deborah Groß-Edelmann, die 2019 nach einem gemeinsamen Jahr mit Hildegard Huber deren Nachfolge als Betreuerin antrat, ist für alles gewappnet. „Ohne Corona stehen pro Jahr rund 35 Events an. Mir kommt die Aufgabe zu, Kontrakte zu knüpfen, Termine zu koordinieren, Veranstaltungen wie beim Maimarkt oder in vielen Gemeinden in der Pfalz zu organisieren und auch die Spargelgeschenkkörbe für Berlin zu richten“, erläutert sie.

Zeitlich sehen die beiden berufstätigen Hoheiten keine Hemmnisse, um allen Verpflichtungen nachzukommen. Ein Großteil der Auftritte fällt auf Wochenenden und unter der Woche nehmen sie Urlaub. Victoria ist Justizfachangestellte auf dem Weg zur Beamtenlaufbahn. Susanna ist Kosmetikern und will 2022 ihr erstes komplett eigenes Studio im Ort eröffnen.