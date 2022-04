Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim ist in Corona-Isolation

Keine frohe Botschaft zu Ostern: Jetzt hat es Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim erwischt.

Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie er am Ostersonntag selbst per Mail mitteilt. Der SPD-Schultes habe bereits am Gründonnerstag einen routinemäßigen Test gemacht, der war positiv. Nun befindet sich Eheim in häuslicher Quarantäne.

Er sei aber dreifach geimpft und habe lediglich leichte Erkältungssymptome, lässt er wissen. In der Quarantäne führe der Bürgermeister seine Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice weiter.