Bürgermeister zufrieden

Gratis Freibad-Pommes oder eine Wurst? Auch Graben-Neudorf bietet jetzt Impf-Aktionen an

Bei einer Impfaktion im Freibad Graben-Neudorf können frisch Geimpfte wählen, ob sie eine Cola, Pommes oder Eis geschenkt möchten. Nach dem Erfolg der gratis Wurst in Sachsen, gibt es am Donnerstag auch in Graben-Neudorf Grillwürste als Impf-Anreiz.