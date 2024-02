Hausärztliche Versorgung in Graben-Neudorf bleibt weiter gesichert

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin Kristina Bühler tritt im Januar 2025 die Nachfolge des dann in den Ruhestand tretenden Hausarzts Rolf Duchardt an.

Hausarztpraxen im ländlichen Raum anzusiedeln, bleibt auch für die Kommunen im der Hardt eine Herausforderung. Umso erfreuter zeigte sich jetzt Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim (SPD) darüber, dass die Fachärztin für Allgemeinmedizin Kristina Bühler zum 1. Januar 2025 die nahtlose Nachfolge des dann in den Ruhestand tretenden Hausarzts Rolf Duchardt antreten wird.

Im Spätjahr 2025 plant sie dann, ihre neue moderne Praxis in der Eichendorffstraße in der Neuen Mitte in Miete zu beziehen. Das Wohn- und Geschäftshaus der Sparkasse Karlsruhe befindet sich derzeit im Bau.

„Die Niederlassung von Kristina Bühler ist ein wichtiger Schritt für die Gemeinde“, betonte Eheim. Es sei bereits der zweite Erfolg innerhalb kurzer Zeit, die ärztliche Versorgung weiterhin zu sichern. Zu Jahresbeginn hatte Elena Zacharova ihre Praxis als lange gesuchte Nachfolgerin von Horst Baumann in der Neuen Mitte eröffnet.

Vorgesehen ist, dass Kristina Bühler bereits ab Mitte 2024 in der Praxis von Rolf Duchardt mitarbeiten wird. „Ich freue mich sehr, dass die Versorgung meiner Patientinnen und Patienten jetzt dauerhaft gesichert werden kann. Das ist mir ein Herzensanliegen“, sagte der 66-Jährige. Er kann sich auch vorstellen, noch in der neuen Praxis mitzuarbeiten.

Ärztin ist in Graben-Neudorf aufgewachsen

„Ich bin in Graben-Neudorf aufgewachsen, dort vor dem Gymnasium in Bruchsal zur Grundschule gegangen und in Vereinen aktiv gewesen“, erzählte Kristina Bühler. Die 33-Jährige studierte Humanmedizin an der Universität Heidelberg. Seit 2018 arbeitet sie als angestellte Fachärztin für Allgemeinmedizin im Rhein-Neckar-Kreis.

„Mein Ziel war, mich selbstständig zu machen“, sagte sie. „Graben-Neudorf war ein Fördergebiet der Kassenärztlichen Vereinigung mit besten Voraussetzungen und Anreizen für eine Niederlassung.“ Die 260 Quadratmeter großen barrierefreien Räumlichkeiten böten optimale Bedingungen auch für die perspektivisch anvisierte Anstellung einer Kollegin oder eines Kollegen. „Es ist schön, wenn ich meine Patienten bereits vorher kennenlerne“, so Bühler. Sie will ein zeitgemäßes Konzept mit Anmeldepraxis und Raum für akute Fälle anwenden. Die Digitalisierung sei heute ganz wichtig.

Rolf Duchardt war schon länger wegen einer Nachfolge mit der Gemeinde im Gespräch. „Fachlich wie auch im Arbeitsstil werden wir beide uns positiv ergänzen und harmonieren“, blickte er auf die kommenden Monate mit seiner Kollegin voraus.

Bürgermeister Eheim sprach von einem Erfolg im Zusammenspiel. „Ursprünglich“, sagte Volker Herbster von der Sparkasse, „hatten wir nur ein Wohngebäude geplant, bis die Gemeinde wegen Flächen für Arztpraxen bei uns anfragte. Das passte gut in unser Konzept, die Gemeinde bei der ärztlichen Versorgung zu unterstützen. Wir planten um und es ist toll, dass es aufging.“