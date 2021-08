Der Vogelpark in Neudorf kommt nicht zur Ruhe, obwohl er vom Veterinäramt geschlossen wurde. Am Freitag sollten dort mehrere Hirsche geschossen werden. Der Vogelzuchtverein stellt sich quer – und riskiert damit möglicherweise eine Geldstrafe.

Erneute Aufregung im Neudorfer Vogelpark: Am Freitag sollten auf dem vom Veterinäramt geschlossenen Areal mehrere Hirsche getötet werden. Der Vogelschutz- und Zuchtverein hat ihren Abschuss nach eigenen Angaben verhindert. Nun droht ihm offenbar eine Geldstrafe.

Am Freitagvormittag wendet sich Angela Wellhäuser in einem Facebook-Post verzweifelt an die Öffentlichkeit. „Wir brauchen eure Hilfe, unser Damwild soll leben!“, schreibt die Vereinsvorsitzende.

Man habe am Morgen den geplanten Abschuss der Hirsche abgesagt. „Warum sollte man gesunde Tiere schießen?“, fragt Wellhäuser. Der Verein sucht nun händeringend nach einer Unterbringung für sein Damwild.