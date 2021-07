Hochleistungssport vereint Akrobatik und Tanz

Von unserer Mitarbeiterin

Selina Buhmüller

Graben-Neudorf. Viele Menschen verbinden mit Cheerleading das typische Wedeln mit den Pompons und das klassische Anfeuern einer Sportmannschaft, so wie Kinozuschauer es aus US-Filmen wie „Girls United“ kennen. Davon sieht man beim Training der „Mystic Phoenix Cheerleader“ aus Graben-Neudorf nichts. Der von Thorsten und Manuela Haas im Juli 2019 gegründete Verein gehört keiner Sportmannschaft an. Die Cheerleader gehen als eigenständiges Team zu Wettbewerben und Meisterschaften. Bisher hatte die Gruppe erst einen Auftritt, 2019 beim Feuerwehrfest in Graben-Neudorf. „Die Leute waren begeistert und 2020 sollten wir wieder auftreten, was ja dann leider wegen Corona nicht möglich war“, so Thorsten Haas, der auch als Trainer fungiert.

Cheerleading ist Hochleistungssport und vereint Elemente aus Turnen, Akrobatik und Tanz. Aber auch Ausdauer und Kraft sind wichtige Elemente, betont Haas. Ohne Kraft funktionieren Stunts nicht, auch Vertrauen ist ein großes Stichwort. „Bei den Stunts muss man sich zu 100 Prozent auf sein Team verlassen können“, sagt die 15-jährige Lara Höpfner, die seit Oktober 2019 im Verein ist. Die Jungs im Verein sind dabei eine große Unterstützung, so Höpfner. Das Besondere an dem Sport ist, dass alles recht leichtfüßig aussieht, aber dahinter eine große Anstrengung steckt. „Das denken die meisten nicht“, meint Anna Schwegler, die bei den Senior Cheerleadern aktiv ist.

Dass Cheerleading auch gewisse Kontroversen und Vorurteile mit sich bringt, ist bekannt. Die Frage, ob Frauen, die bei Sportevents als Pausenfüller tanzen, noch zeitgemäß sind, hat der Basketballverein Alba Berlin 2019 mit „Nein“ beantwortet. Seitdem verzichtet dieser Verein auf seine Cheerleader. Für Thorsten Haas hat der Sport nichts mit Sexismus zu tun, in vielen Köpfen sei ein falsches Bild der Sportart verankert. „Cheerleading ist Leistungssport, und das wissen viele nicht“, so Haas. In den Anfängen war Cheerleading in den USA sogar ein reiner Männersport und Persönlichkeiten wie Henry Ford oder Abraham Lincoln übten ihn aus. Teilweise hätten in der heutigen Zeit Männer im Cheerleading mehr mit Vorurteilen zu kämpfen als Frauen, weil es in Deutschland als Mädchensport abgestempelt sei.

Blöde Bemerkungen musste sich Anna Schwegler wegen ihrer Sportwahl bisher nicht anhören. Was zu Diskussionen führt, sind die freizügigen Outfits. Diese haben aber eine wichtige Funktion, was die Sicherheit betrifft. „Je weniger Stoff ein Kostüm hat, desto geringer ist die Gefahr, dass man irgendwo hängen bleibt“, erklärt Thorsten Haas. Verfangen sich die Cheerleader bei Stunts in den Ärmeln oder Hosenbeinen, können Stürze und Verletzungen die Folge sein.

Im November möchte die Gruppe zu ihrer ersten offenen Meisterschaft in Heidelberg gehen. „Wir haben kein Ziel, was die Platzierung angeht“, sagt Anna Schwegler. „Wir möchten dabei sein, zeigen, was wir können, und mit unserer Leistung zufrieden sein.“