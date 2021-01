Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Neudorf ereignete.

Der 31 Jahre alte Unfallverursacher fuhr mit seinem Ford, gegen 15:30 Uhr am Dienstagnachmittag auf der Gartenstraße in Graben-Neudorf und möchte die Bruchsaler Straße überqueren, um geradeaus in die Wendelinusstraße einzufahren. Beim Überqueren der Bruchsaler Straße übersieht er die in Richtung Ortsmitte fahrende 28-Jährige mit ihrem Audi und kollidierte mit dieser, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls waren beide Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Audi-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.