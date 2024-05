Im Cap-Markt in Dettenheim zeigen Menschen mit Behinderung ihre Kunstwerke

In der Lebenshilfe-Werkstatt in Graben-Neudorf werden die Mitarbeitenden zum Malen angeregt. Erstmals werden jetzt Arbeiten ausgestellt.

Zeynep Soyyigit liebt am Malen, dass sie dabei ihre Gefühle ausdrücken kann. Und Jessica Day hat gar den Eindruck, dass sich ihre Feinmotorik durch das Malen verbessert hat. Beide Frauen sind Mitarbeiterinnen in der Lebenshilfe-Werkstatt in Graben-Neudorf. Ihrer Leidenschaft zum Malen leben sie in der Kunst-ABM aus, einer der sogenannten Arbeitsbegleitenden Maßnahmen (ABM). Die Weiterbildungsangebote können sich die Mitarbeitenden frei aussuchen.

„Wir haben beschlossen, eine Ausstellung zu machen, weil die Bilder immer schöner und schöner geworden sind“, sagt Bärbel Zenz-Roth, Leiterin der Kunst-ABM. Die Bilder seien einfach entstanden, sie hätten nicht gezielt auf die Ausstellung hingearbeitet.

Auf das Wohlfühl-Erlebnis kommt es an

Es ist damit das erste Mal, dass behinderte Menschen aus der Kunst-ABM ihre Bilder der Öffentlichkeit zeigen. Die Werke von Heinrich Schuhmacher, Anne Tress, Rolf Maurer, Jessica Day, Judith Aydt und Zeynep Soyyigit sind noch bis diesen Mittwoch im Cap-Markt in Dettenheim zu sehen.

„Wir wollen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass ein behinderter Mensch auch etwas anderes kann, als behindert zu sein“, sagt Zenz-Roth. Malen tue gut, ob jemand behindert ist oder nicht. „Es gibt niemanden, der nicht malen kann.“ Auch sie selbst malt und hat in der Kunstgemeinschaft Kugel in Linkenheim-Hochstetten Kurse belegt und selbst gegeben. Zudem hat sie eine Ausbildung für therapeutisches Malen und Zeichnen absolviert.

„Mein Ziel ist es, dass die Teilnehmenden lernen, wie man sich verlieren kann, wenn man malt“, sagt Zenz-Roth. „Es geht nicht darum, dass zum Schluss ein schönes Bild rauskommt, sondern dass sie sich wohlfühlen.“ Während der Kunst-ABM unterstützt sie die Teilnehmenden bei der Entstehung ihrer Bilder. Dabei versucht sie, die Künstler dazu zu ermutigen, auch andere Sachen auszuprobieren.

Manche bräuchten mehr Anleitung, andere weniger, sagt Zenz-Roth. Letztere würden einfach aus sich heraus malen. „Nicht alle sind dazu fähig, alles aufzunehmen, was ich ihnen an Anleitung gebe, aber das ist in Ordnung. Ich muss sie dort abholen, wo sie stehen.“

Der eine male dann zum Beispiel nur Bilder aus, während andere akribisch mit Wachsmalkreide Kunstwerke schaffen. Es gehe einzig und allein darum, dass es ihnen guttue und ihnen die Bilder gefallen, die am Ende entstanden sind. Anne Tress zum Beispiel malt am liebsten eigene Motive mit fröhlichen Wasserfarben. Heinrich Schuhmacher malt querbeet alles nach Vorlage.

Zur Unterstützung hat Zenz-Roth Bilder von Künstlern gesammelt und den Teilnehmenden als Anregung gegeben. So hat Judith Aydt „Das Mädchen mit den Perlenohrring“ als Grundlage für ihr Bild genommen. „Das kann man noch erkennen, aber es ist irgendwann ihr Bild geworden und keine Kopie des Originals“, sagt Zenz-Roth.

Rolf Maurer hat Lineal und Filzstifte für sich entdeckt. „Das ist sein Ding, das hat er irgendwann für sich herausgefunden“, sagt Zenz-Roth. Seine bevorzugten Motive: Gebäude und Schiffe.