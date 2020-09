Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel: Ein Besuch beim Segelclub in Graben-Neudorf

Segeln bezeichnet er als seine große Leidenschaft. Benjamin Schlindwein ist 24 Jahre alt beim Segelclub in Graben-Neudorf aktiv. 2018 wurde er Südwestmeister. Die Begeisterung für sein Hobby gibt er als Trainer und Jugendwart auch an andere weiter.

Man merkt es Benjamin Schlindwein an, dass er gerne auf dem Wasser unterwegs ist. Seit 16 Jahren hisst der 24-Jährige die Segel. Am Hardtsee-Bruhrain, dem Revier des Segelclubs Graben-Neudorf (SCGN). „Segeln ist schon eine Familientradition“, sagt er. Schon der Opa, der die „Segelfreunde Liedolsheim“ gegründet habe, und der Vater seien schon gesegelt. „Irgendwann rutscht man da rein“, erzählt Schlindwein. Und dann kam der Zeitpunkt, an dem er sagte: „So, jetzt will ich es auch ausprobieren.“ Also, der Vater raus mit dem Motorboot und er mit einem kleinen Segelboot, einem so genannten Optimisten, hinterher.