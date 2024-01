In Graben-Neudorf rücken Fußgänger in den Fokus

Graben-Neudorf verspricht sich Vorteile von der Teilnahme am Fußverkehrs-Check Baden-Württemberg. Die Gemeinde will das Thema weiter vorantreiben.

Bei der Förderung des Fußverkehrs soll es in Graben-Neudorf vorangehen. Die Gemeinde möchte sich in diesem Jahr für den Fußverkehrs-Check des Landes Baden-Württemberg bewerben.

Dabei handelt es sich um ein partizipatives Verfahren, bei dem Bürger, Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam die Situation der Fußgänger vor Ort bewerten.

„In Workshops und Begehungen erarbeiten sie Vorschläge, wie die Wege zu Fuß künftig noch attraktiver und sicherer gestaltet werden können“, erklärt Melanie Beims, Pressesprecherin der Gemeinde, auf Anfrage.

Schon jetzt ist man in Graben-Neudorf für den Fußverkehr aktiv

Der Fußverkehr spiele für Graben-Neudorf eine wichtige Rolle. „Die Gemeinde will den öffentlichen Straßenraum grundsätzlich fußgängerfreundlich gestalten“, sagt Beims. „Angesichts des demographischen Wandels nimmt die Bedeutung guter Fußwegverbindungen stetig zu.“

Daher senke die Gemeinde schon seit Jahren Bordsteine ab und baue Hindernisse für Fußgänger zurück.

Mit dem Projekt „Hürdenfrei“ untersuche sie einzelne Quartiere gezielt auf Hindernisse. Die Gemeinde ordne zum Beispiel Parkstände neu, um behinderndes Gehwegparken zu unterbinden, teilt die Pressesprecherin mit.

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist eine Daueraufgabe. Christian Eheim

Bürgermeister (SPD)

Ein Abschluss der Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit ist nicht in Sicht. „Wir sind noch lange nicht am Ende“, betonte Bürgermeister Christian Eheim (SPD) in der Gemeinderatssitzung vom 13. Januar. „Es ist eine Daueraufgabe, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum voranzubringen.“

Professioneller Check soll Graben-Neudorf voranbringen

Es sei sinnvoll, sich ein neutrales Statement über den Status quo des Fußverkehrs in Graben-Neudorf einzuholen. Dadurch könne ein Vergleich zu anderen Gemeinden gezogen und herausgearbeitet werden, wo die Kommune noch tätig werden muss.

Es sei wichtig, Struktur in die Thematik zu bekommen, so Eheim. „Uns fehlt ein ganzheitlicher Blick auf die Sache.“ Dem könne ein professioneller Fußverkehrs-Check Abhilfe verschaffen.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg finanziert die Fußverkehrs-Checks. Ein Fachbüro ist für die Vorbereitung, Moderation und Auswertung zuständig.

Für den Fußverkehrs-Check kann sich jede Kommune bewerben, unabhängig von ihrer Größe oder bereits erzielten Fortschritten.

Verkehrsministerium wählt Gemeinden für Check aus

Die Auswahl der Bewerberkommunen erfolgt nach bestimmten Kriterien: Die Fachjury berücksichtigt das Jahresmotto und die besondere Motivation der Kommune. Zudem legt sie Wert auf möglichst unterschiedliche Rahmenbedingungen in den Gemeinden. 2023 konnten sich zwölf von 51 Gemeinden durchsetzen.

„Wir wollten uns schon im letzten Jahr für den Fußverkehrs-Check bewerben, aber es hat damals nicht zu unserer Aufgabenstellung gepasst“, sagte Eheim in der Gemeinderatssitzung.

Der landesweite Schwerpunkt lag damals auf dem Einzelhandel und der innerstädtischen Fußgängerzonen.

Beims teilt mit: „Sollte eine Bewerbung beim Fußverkehrs-Check Baden-Württemberg nicht erfolgreich sein, muss der Gemeinderat darüber beraten, ob er direkt ein qualifiziertes Planungsbüro mit der Beratung der Gemeinde beauftragen möchte.“