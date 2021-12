Melanie Dörfler schreibt Briefe an einsame Senioren. Mittlerweile hat sie fünf Brieffreundschaften und rund 500 Briefe verschickt. Weitere Brieffreundinnen will sie aber nicht.

Melanie Dörfler will helfen. Seit dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 schreibt die 34-Jährige aus Graben-Neudorf Briefe an Senioren und Alleinstehende. An Menschen also, die am meisten unter den Kontaktbeschränkungen in der Pandemie leiden.

Ihre Briefe verfasst sie abends, wenn ihr Mann Schicht arbeitet und ihre beiden Söhne im Bett liegen. „Anstatt den 50. Spielfilm zu schauen, bereite ich Anderen eine Freude“, sagt Dörfler, als die BNN im April das erste Mal über sie berichten.

Zu diesem Zeitpunkt hat sie zwei Brieffreundinnen, eine 99-jährige Bewohnerin eines Münchener Seniorenheims und eine alleinstehende Frau aus Würzburg. Seitdem hat sich einiges getan: Heute unterhält Melanie Dörfler fünf Brieffreundschaften.

Seit dem Corona-Ausbruch hat sie laut eigener Aussage rund 500 Briefe verschickt. „Ich will den Menschen Mut machen“, sagt sie mit Blick auf die Pandemie.

Corona ist in den meisten Briefen kein Thema

Dabei hat sie einen Grundsatz: „Ich schreibe nur über Corona, wenn es die anderen tun.“ Denn eigentlich wolle sie den Blick weg vom Infektionsgeschehen auf die schönen Dinge des Lebens lenken.

Ihre Angst, dass eine ihrer betagten Brieffreundinnen aus gesundheitlichen Gründen irgendwann nicht mehr zurückschreibt, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Einmal wöchentlich schickt sie Briefe an die fünf Frauen. Die Antworten erhält sie meist schon wenige Tage später.

Ich merke, dass die Stimmung der Damen wegen Corona wieder gedrückter ist. Melanie Dörfler, Briefeschreiberin aus Graben-Neudorf

Mit der 99-jährigen Münchenerin telefoniert sie mittlerweile zudem regelmäßig – auch ihr sechsjähriger Sohn hat schon mit ihr gesprochen. „Ich merke, dass die Stimmung der Damen wegen Corona wieder gedrückter ist“, sagt Dörfler, „die Pandemie zehrt einfach an den Nerven.“

Mit ihrem Engagement ist sie Teil der Aktion „Stift und Papier“. Auf ihrer Internetseite vermitteln die Initiatoren Briefeschreiber an einsame Menschen, vor allem Senioren mit wenigen oder keinen sozialen Kontakten. Als Melanie Dörfler davon erfährt, ist sie sofort begeistert: „Es ist so leicht, Menschen glücklich zu machen.“

Bürger spenden Briefpapier und Postkarten für die Schreiberin

Die Berichterstattung über ihr ungewöhnliches Hobby löst im Frühjahr Resonanz aus: Zwei interessierte Frauen melden sich bei Dörfler. Mittlerweile unterhalten sie selbst Brieffreundschaften. Ein Mann aus dem Ort spendet ihr Briefmarken im Wert von 40 Euro, andere schicken Dörfler Briefpapier und Postkarten.

Ich will etwas Farbe in das Leben der Menschen bringen. Melanie Dörfler, Briefeschreiberin aus Graben-Neudorf

Immer wieder schreibt die junge Frau aus Graben-Neudorf von sich, ihrer Familie und ihren Hobbys. Ihrer 99-jährigen Brieffreundin schickt sie sogar ein kleines Acrylbild, damit deren Zimmer im Pflegeheim weniger steril aussieht. „Ich will etwas Farbe in das Leben der Menschen bringen“, sagt Dörfler.

Die ältere Dame, das stellt ihre Brieffreundin aus dem Badischen mitunter vor Probleme, benutzt altdeutsche Schrift. Wenn sich Dörfler damit schwertut, hilft ihr ihre Mutter. Weitere Brieffreundinnen will die 34-Jährige vorerst nicht. „Mir ist es wichtig, dass ich denen gerecht werde, mit denen ich jetzt schon in Kontakt stehe“, sagt sie.