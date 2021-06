Seit Wochen klagen Bürger über Ausfälle beim Kabelfernsehen in Graben-Neudorf. Und das nicht zum ersten Mal. Jetzt kündigt die Gemeinde juristische Schritte gegen den Netzbetreiber Tele Columbus AG an.

Seit Wochen berichten Bürger über dauerhafte Ausfälle beim Kabelfernsehen in Graben-Neudorf. Der Netzanbieter Tele Columbus AG, der mit seiner Marke „PYUR“ das gesamte Kabelfernsehnetz in Graben-Neudorf kontrolliert, steht seit Jahren in der Kritik wegen mangelhafter Versorgung und schlechten Service, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

In einem Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Tele Columbus AG, Daniel Ritz, kündigt Bürgermeister Christian Eheim (SPD) nun juristische Schritte der Gemeinde gegen den Netzbetreiber an.

„Seit Jahren erfüllt Ihr Unternehmen seine vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung der Gemeinde Graben-Neudorf mit Kabelfernsehen nicht. Erneut klagen seit Wochen zahlreiche Kunden in Graben-Neudorf über einen Ausfall der Versorgung mit Kabelfernsehen.

Ich fordere Sie auf, den Versorgungsauftrag für die Gemeinde Graben-Neudorf vollumfänglich zu erfüllen und die bestehenden technischen Probleme unverzüglich zu beheben“, schreibt Eheim.

Graben-Neudorf geht schon seit 2020 juristisch gegen Tele Columbus AG vor

Bereits seit 2020 geht die Gemeinde Graben-Neudorf gegen die Tele Columbus AG juristisch vor. Die Gemeinde wirft dem Unternehmen vor, bei Straßenbaumaßnahmen nicht zu kooperieren und dadurch finanzielle Schäden verursacht zu haben.

Konkret bereiten die Anwälte der Gemeinde derzeit eine Schadenersatzklage vor dem Landgericht Karlsruhe gegen die Tele Columbus AG im Zusammenhang mit der Straßensanierung der Spöcker Straße vor.

Nach den erneuten Versorgungsausfällen und den zahlreichen Beschwerden aus der Bürgerschaft über das Verhalten der Tele Columbus AG hat Bürgermeister Eheim nun seine Verwaltung zusätzlich damit beauftragt, juristisch gegen das Unternehmen vorzugehen.