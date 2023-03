Lauter Knall schreckt Anwohner in Graben-Neudorf auf

Ein lauter Knall hat in Graben-Neudorf mehrere Anwohner aufgeschreckt. Die vermeintliche Explosion stellte sich als Kurzschluss heraus.

Technischer Defekt an Trafo

Ein heftiger Knall hat am Dienstagabend mehrere Anwohner in Graben-Nedudorf erschreckt. Bei der Polizei sind zahlreiche Anrufe eingegangen, Feuerwehr und Polizei rückten zu einer vermeintlichen Explosion an.

Die vermeintliche Explosion in der Bruchsaler Straße stellte sich als Kurzschluss heraus. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gab es an einer Trafostation einen technischen Defekt.

Ein hinzugezogener Mitarbeiter der EnBW nahm eine Leitung vom Netz, einen Stromausfall gab es nicht.

Die Bruchsaler Straße war während des Einsatzes gesperrt.