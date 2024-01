Luise Weinbrecht ist mit 102 Jahren Graben-Neudorfs älteste Einwohnerin

Sie hat die Weimarer Republik miterlebt, löst jedes Kreuzworträtsel und sieht sich die Nachrichten im Fernsehen an. Im Turnverein hat Luise Weinbrecht sich fit gehalten.

Sie ist geistig auf Zack und weiß über das aktuelle Geschehen ebenso gut Bescheid wie über Vergangenes. Sie hat die nicht leichten Kriegs- und Nachkriegszeiten detailliert im Kopf, sie löst jedes Kreuzworträtsel und sieht sich die Nachrichten im Fernsehen an: Luise Weinbrecht, die noch die Weimarer Republik und deren Ende miterlebt hat, ist mit 102 Jahren die älteste Bürgerin in Graben-Neudorf.

Vor wenigen Tagen hat sie im AWO-Seniorenzentrum Rheinaue ihren Geburtstag gefeiert. Soweit sei alles in bester Ordnung, sagt sie. Bis auf zwei Handicaps: Sie hört nicht mehr so gut. Und seit sechs Wochen sitzt sie im Rollstuhl, weil zwei Knochenbrüche verheilen müssen.

Luise Weinbrecht hat viel gearbeitet und gerne getanzt

Wie wird man 102? Was empfiehlt sie anderen Altersgenossen? Diese Frage werde ihr oft gestellt. „Ich habe viel gearbeitet, im Haushalt und in der Landwirtschaft, ich hielt mich oft in der frischen Luft auf“, erzählt sie. Gerne habe sie gebastelt, regelmäßig Gymnastik gemacht und viel getanzt.

Zu ihrer Freizeitbeschäftigung gehört bis heute das Lesen von Büchern und Zeitschriften. Täglich verfolgt sie die Nachrichten, um über das Weltgeschehen informiert zu sein.

Am liebsten spielt sie Bingo. Das macht ihr viel Spaß. Kreuzworträtsel wecken in ihr das Verlangen, kein Kästchen leer zu lassen. Kein Wunder, dass einige dicke Hefte auf dem Tisch bereitliegen. Als Expertin benutzt sie Kugelschreiber, keinen Bleistift, der sich ausradieren ließ.

Mittags gönnt sich die 102-Jährige ihren Schönheitsschlaf, wie sie schmunzelnd verrät. Bis zum Beginn der Corina-Pandemie zählte sie zu den fleißigsten Bastlerinnen des Hauses. Was sie am liebsten gefertigt hat? Puppen aus Stoff.

Seit sechs Jahren wohnt Luise Weinbrecht im Altenpflegeheim. Und es gefällt ihr dort. Ihr inzwischen verstorbener Ehemann hatte als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ziehen müssen. Daheim blieb ihr die ganze Arbeit: als Mann-Ersatz, Hausfrau und Mutter von zwei Töchtern, die jetzt aber weit weg wohnen. Stolz ist die Jubilarin auf ihre zwei Enkel und vier Urenkel.

Trotz allem hatte ich eine schöne Zeit. Luise Weinbrecht

Erlebte den Zweiten Weltkrieg mit

Gearbeitet hat sie 20 Jahre im, wie sie sagt, „Reaktor in Leopoldshafen“. In der Großküche half sie mit. Zuletzt mussten 2.500 Essen pro Tag auf den Tisch kommen. „Da ging es rund. Trotz allem hatte ich eine schöne Zeit“, erinnert sie sich. „Ich war dem Koch sein rechter Daumen.“

Trotz viel Bewegung im Beruf und im Haushalt suchte sie auch Bewegung durch sportliche Betätigung und war aktives Mitglied im Turnverein. „Mit Sport bei den Landfrauen hielt ich mich fit. Mir ging es darum, nicht einzurosten.“ Am liebsten habe sie zu Peter Alexanders Schlager „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ getanzt.

Besonders gefreut hat sie sich, dass auch „ihr“ Bürgermeister Christian Eheim gekommen ist, um ihr zum 102. Wiegenfest zu gratulieren: „Ich habe sogar einen schönen Blumenstrauß überreicht bekommen.“