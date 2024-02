Hubschrauber kreist

Mann verletzt andere in Graben-Neudorfer Supermarkt und flüchtet in gestohlenem Auto

Am Dienstag soll ein Mann in Graben-Neudorf in der Nähe des Bahnhofes und eines Supermarktes mehrere Menschen verletzt haben. Der mutmaßliche Täter verließ den Supermarkt und stahl ein Auto, um damit zu fliehen.