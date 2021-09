Möglicher Messerangriff am Bahnhof Graben-Neudorf

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen im Zusammenhang mit einem möglichen Messerangriff am Bahnhof in Graben-Neudorf. Es kam offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher.

In der Nacht auf Samstag, 25. September, ist es in der S-Bahn Linie S 33 auf Höhe Graben-Neudorf möglicherweise zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher steht offenbar mit dem Fall in Zusammenhang, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 1 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis darüber, dass ein Mann am Bahnhof Graben-Neudorf von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt wird. Nach Auskunft eines Zeugen gaben die Jugendlichen ihm gegenüber an, zuvor von diesem Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein. Bis zum Eintreffen einer Streife der Landespolizei hatte der Zug seine Fahrt bereits Richtung Germersheim fortgesetzt. Die Jugendlichen waren ebenfalls mit diesem Zug weitergefahren.

Die Beamten stellten am Bahnsteig den Tatverdächtigen, einen 31-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, fest. Der Mann wies leichte Schürf- und Schnittwunden an den Händen auf. In einer ersten Befragung machte er widersprüchliche Angaben. Ein Messer stellten die Beamten nicht fest.

Die Bundespolizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere werden die Jugendlichen gebeten, Kontakt mit der Bundespolizei aufzunehmen.