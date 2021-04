Nicht an Problemen beteiligt

Nach der Zwangsschließung: Restaurant am Neudorfer Vogelpark hält tapfer die Stellung

In der vergangenen Woche hat das Veterinäramt den Vogelpark Neudorf aufgrund katastrophaler Zustände in der Tierhaltung geschlossen. Die Betreiber des zugehörigen Restaurants waren allerdings an den Problemen nicht beteiligt und bieten weiter einen Abhol- und Lieferservice an.