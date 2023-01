Im nördlichen Landkreis, im Dreieck zwischen Sulzfeld, Dettenheim und Oberhausen-Rheinhausen stehen bis Ende des Jahres in dann 18 Städten und Gemeinden sowie bei elf Unternehmen die Mietautos. Die grün-weißen Fahrzeuge, 39 Autos und fünf Kleinbusse, gehören Kommunen oder Unternehmen. Sie werden nach Feierabend, aber auch tagsüber, privaten Nutzern zur Verfügung gestellt. Bislang stehen in den Städten und Gemeinden 60 Doppel-Ladesäulen. Zwei Millionen Euro Fördermittel haben die drei Zeo-Partner aus dem Programm „Klimaschutz mit System“ der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg erhalten und werden das Angebot damit ausweiten. Bis Ende des Jahres werden 87 Doppel-Ladesäulen stehen und 38 neue E-Autos dazukommen, so es keine Verzögerung wegen Lieferengpässen gibt.