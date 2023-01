Das überwiegend schlechte Wetter zieht uns weniger nach draußen. Dadurch bekommen wir weniger frische Luft, Bewegung, Licht und Kontakt zu Mitmenschen. Darüber hinaus haben wir durch die kürzeren und düsteren Tage weniger Tageslicht, wodurch sich unser Biorhythmus ändert. Ist es dunkel, produziert der Körper das Schlafhormon Melatonin, das müde macht. An trüben Tagen ermüden wir auch tagsüber schneller. Zudem wird weniger Serotonin, unser Glückshormon, ausgeschüttet. Hier können moderate Bewegung an der frischen Luft und Kontakte zu Mitmenschen helfen. Stresshormone lassen sich einfacher in Bewegung abbauen als auf der Couch.