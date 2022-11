Schockanruf: Telefonbetrüger bringen Frau aus Graben-Neudorf um mehrere Zehntausend Euro

Mit der bekannten Betrugsmasche des Schockanrufs hat am Montagnachmittag eine Gruppe von Tätern in Graben-Neudorf Münzen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet.

Mit der bekannten Betrugsmasche des Schockanrufs haben unbekannte Täter am Montagnachmittag Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobereich von einer 83 Jahre alten Frau in Graben-Neudorf erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gaukelten sie einen Unfall mit Todesfolge vor, den ihre Tochter verursacht haben soll.

In der Folge schilderte ein angeblicher Staatsanwalt authentisch, dass die Tochter lediglich durch die Zahlung einer hohen Kaution vor einer Gefängnisstrafe bewahrt werden kann. In Sorge um das Wohl der vermeintlichen Tochter holte sie Schmuck und Münzen bei ihrer Bank.

Anschließend übergab sie diese Gegenstände auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Heidelberger Straße in Graben-Neudorf an eine ihr unbekannte Frau.

Wer hat die Abholerin gesehen?

Die Abholerin war ungefähr 40 Jahre alt und hatte blondes, lockiges, kinnlanges Haar. Bekleidet war sie mit einer vermutlich beigefarbenen Winterjacke.

Polizei sucht Zeugen Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter (0 72 1) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, die kriminelle List der Täter nicht zu unterschätzen. Die Betrüger setzen die Betroffenen unter starken psychischen Druck, um die Wahrnehmung zu schmälern und Geld oder Wertgegenstände zu ergaunern.