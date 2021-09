Cap-Markt in Graben-Neudorf feiert sein 15-jähriges Bestehen

„Wegen der Corona-Pandemie mussten wir leider auf ausgedehnte Feierlichkeiten verzichten“, sagte Robin Kaupisch, Geschäftsführer der Lebenshilfe im Bezirk Bruchsal-Bretten und Chef der drei regionalen CAP-Märkte in Forst, Dettenheim und seit 2006 auch in Graben-Neudorf.

15 Jahre sind noch kein „richtiges“ Jubiläum, aber ein Grund zum Feiern allemal. Auch Thomas Deuschle war als Vorsitzender der Lebenshilfe gekommen. Er bestätigte die Erfolgsgeschichte der CAP-Märkte, die in einem sozialen Rahmen, aber dennoch wirtschaftlich und ohne Gewinndruck arbeiten.

„Der Handel mit Lebensmitteln war für uns am Anfang absolutes Neuland“, blickt Kaupisch zurück auf das Jahr 2006. Rückenwind gab ihm damals eine Bürgerinitiative in der Doppelgemeinde, die nach der Schließung des Spar-Marktes im Ortsteil Graben vehement für ein neues Lebensmittelgeschäft kämpfte. Mit dabei war von Anfang an Susanne Schubert. Sie erinnert sich: „Gerüchteweise war damals zu hören, dass in dem leerstehenden Gebäude eine Spielhalle eingerichtet werden soll.“