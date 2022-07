Statistin aus Leidenschaft

Hobby-Komparsin aus Graben-Neudorf dreht mit Schauspielern wie Richy Müller und Rainer Hunold

Silke Heil aus Graben-Neudorf ist als Statistin in vielen Filmen und Serien wie Tatort oder „Der Staatsanwalt“ zu sehen. Was macht für die 54-jährige Mutter den Reiz an diesem besonderen Hobby aus?