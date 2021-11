Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. An vielen Orten feiern die Narren am 11.11 um 11.11 Uhr den Beginn der Fastnacht – auch im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Viele Vereine sind jedoch wegen steigender Infektionszahlen vorsichtig.

Einmal im Jahr besetzen die Mitglieder der Karnevalsvereine die Rathäuser in der Region.

Damit leiten sie die Narrenzeit ein. Aus diesem Grund stürmen viele Vereine in der zweiten Novemberwoche.

In Stutensee gibt es eine „Schlüsselübergabe light“

Nachdem „Die Piraten Stutensee“ im Corona-Jahr zum ersten Mal seit 1983 ihren Rathaussturm absagt haben, gibt es nun eine „Schlüsselübergabe light“.

Das heißt: Die Feier werde nach draußen verlegt, sagt Präsident Peter Rensch. Hierzu treffen sich die Karnevalisten auf dem Rathausvorplatz in Stutensee-Blankenloch. Sie stürmen gemeinsam mit den Blankenlocher Hardtwaldhexen.

Wir werden ausreizen, was geht. Peter Rensch, Präsident von „Die Piraten Stutensee“

Rund 30 bis 40 Narren sollen dabei sein – das ist geplant, sofern das Land die Alarmstufe nicht ausruft. Sobald die Zahl der Intensivpatienten an zwei Werktagen über 390 liegt, dürfen ungeimpfte Narren laut Sozialministerium Baden-Württemberg nicht mehr teilnehmen.

In diesem Fall müssten die Piraten umplanen und mit weniger Personen stürmen, sagt Rensch. „Ich hoffe, dass so viele wie möglich mitfeiern können. Wir werden ausreizen, was geht.“ Den Rathausschlüssel will Oberbürgermeistern Petra Becker (parteilos) am Eingang an die Karnevalisten aushändigen.

„Wir haben uns schon früh dafür entschieden, auf dem Vorplatz zu feiern“, sagt Rensch. Der Grund: Einige der Vereinsmitglieder seien nicht geimpft. Damit alle mitmachen könnten, habe man sich für den Vorplatz entschieden. Besucher sind dennoch erlaubt.

Dettenheimer Verein kontrolliert 3G-Regel

Einen Tag nach dem 11.11 stürmt auch der Dettenheimer Carneval Club 2001 das örtliche Rathaus. Der Verein legt den Brauch schon seit Jahren auf einen Freitag. „Kurz vor dem Wochenende haben generell mehr Mitglieder Zeit“, sagt Präsidentin Petra Wagner.

Auf den Rathausstufen fordern die Karnevalisten mit ihrer Proklamation, eine Erklärung ihres närrischen Tuns, den Schlüssel von Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (Freie Wähler). Die Narren aus Dettenheim feiern ebenfalls draußen.

Allerdings müssen sie und alle Besuchern die 3G-Regeln einhalten. Und es gilt eine Maskenpflicht. Der Verein werde das streng kontrollieren, sagt Wagner.

Carneval Club Leopoldshafen will keine Besucher

Der Rathaussturm in Eggenstein-Leopoldshafen bleibt dagegen hinter verschlossenen Türen. Eine öffentliche Feier gibt es nicht. Bürgermeister Bernd Stober (Freie Wähler) werde den Rathausschlüssel an zwei bis drei Mitglieder des Carneval Clubs Leopoldshafen übergeben, sagt Marc Mehler, Schriftführer des Vereins.

Wir wollen nicht, dass Besucher kommen. Marc Mehler, Schriftführer des Carneval Clubs Leopoldshafen

Damit starten die Narren in Minimalbesetzung in die fünfte Jahreszeit. „Wir haben nur eine symbolische Feier organisiert“, sagt Mehler. Der Verein entschied sich gegen eine öffentliche Veranstaltung, weil die Infektionszahlen derzeit stark ansteigen und die Krankenhäuser zunehmend ausgelastet sind. „Wir wollen nicht, dass Besucher kommen“, sagt Mehler.

Neudorfer Karnevalisten sagen Krönungsball ab

Die Neudorfer Karnevalsgesellschaft 1959 sagte am vergangenen Samstag sämtliche Veranstaltungen ab. Darum fällt der Krönungsball zum Auftakt der Fastnacht in diesem Jahr aus. Die Warnstufe habe eine Feier unmöglich gemacht, sagt Präsident Daniel Prestel.

Hintergrund Der Rathaussturm gehört zu den ältesten Fastnachtsbräuchen. Damit setzten die Karnevalsvereine die gewöhnliche Ordnung der Städte und Gemeinden außer Kraft. Denn: In der Fastnacht regieren die Narren. Deshalb wird der Bürgermeister bei einem symbolischen Akt zur Herausgabe des Rathausschlüssels gezwungen. Hiermit wird die zeitweise „Machtübernahme“ besiegelt. In der Regel karikieren die Narren beim Sturm auch das politische Personal. Außerdem spielen viele Vereine Guggenmusik, eine Art der Blasmusik, die vor allem zur alemannischen Fastnacht gehört. Die Narren aus der Region feiern den Beginn der Fastnacht aber auch mit anderen Bräuchen. Zum Beispiel werden am 11.11 um 11.11 Uhr voraussichtlich 111 rote Clownnasen in den Narrenbrunnen am Karlsruher Kronenplatz gekippt. Anschließend angeln die Mitglieder der Karnevalsvereine nach den Nasen. Das Rathaus am Marktplatz soll dann am Nachmittag gestürmt werden.

Auch ein privates Treffen fiel deswegen ins Wasser. Der Verein hatte schon alles durchgeplant und organisiert. „Uns blieb keine andere Wahl“, sagt Prestel. Die Karnevalisten aus Graben-Neudorf hatten bereits im vergangenen Jahr alle Termine gestrichen.

Das Rathaus in Linkenheim-Hochstetten besetzen Narren erst am Schmutzigen Donnerstag. Im kommenden Jahr werde es vermutlich wieder einen Sturm geben, sagt Katja Stieb, Pressesprecherin der Gemeinde. Allerdings gibt es noch keine konkreten Pläne.