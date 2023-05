Unbekannte brechen in mehrere Gartenhäuser in Graben-Neudorf ein

Bisher unbekannte Personen sind in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in vier Gartenhütten einer Kleingartenanlage im Melfortweg in Graben-Neudorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter an den Gartenhäuschen die Eingangstüre auf und durchwühlten das Innere.

Die Unbekannten stahlen diverse Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt im geschätzten dreistelligen Bereich.