Unbekannter bricht in Apotheke in Graben-Neudorf ein

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu einer Apotheke in Graben-Neudorf verschafft. Der Inhaber konnte den Täter ohne Beute in die Flucht schlagen.

Wie die Polizei mitteilte, brach der unbekannte Täter am Dienstag gegen 1.30 Uhr in eine Apotheke in der Hauptstraße in Graben-Neudorf ein. Der Inhaber hielt sich während des Einbruchs in der über der Apotheke liegenden Wohnung auf.

Als er von unten Geräusche hörte, machte er auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt und ohne Beute. Eine Fahndung mit mehreren Streifen blieb erfolglos.