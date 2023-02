Verkehrsunfall zwischen Neudorf und Philippsburg

Die B35 zwischen Neudorf und Philippsburg in Teilen beidseitig gesperrt. Nach einem Verkehrsunfall ist auch Hubschrauber im Einsatz.

Auf der B35 zwischen Neudorf Industriegebiet Nord und Philippsburg-Rheinsheim hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei ist nach der Meldung des Unfalls um 9.42 Uhr mit vier Streifenwagen und einem Motorrad ausgerückt, heißt es auf Nachfrage der BNN.

Nach vorläufigen Informationen sind drei Fahrzeugen an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Autos waren in Richtung Bruchsal unterwegs. Aktuell sind die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. Einer der Fahrer wurde nach vorläufigen Informationen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die anderen Fahrer wurden nach ersten Informationen leicht und womöglich leicht verletzt.

Ortskundige Fahrer können die Einsatzstelle über die parallel verlaufende K35/34 umfahren. Wie lange die Straße noch gesperrt ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Nach Informationen der Polizei treten Gefahrstoffe wie beispielsweise Benzin aus den Autos aus.

(Diese Meldung wird aktualisiert, Stand: 10.56 Uhr)