Pächtersuche nicht immer einfach

Vereinsgaststätten im Karlsruher Norden: Eigennutzung ist nicht mehr die Regel

Die Festhallengaststätte in Graben wird seit 20 Jahren von demselben Pächter-Ehepaar betrieben. Nicht immer bleiben die Pächter von Vereinsgaststätten aber so lange. Am Ende hängt alles am guten Essen.