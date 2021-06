Bis 25. Juli muss der Vogelschutz- und Zuchtverein Neudorf den Tierbestand im Vogelpark aufgelöst haben, unter anderem wegen Mängeln in der Haltung und Unterbringung. In einer Unterschriftenliste haben Mitglieder den sofortigen Rücktritt des Vorsitzenden gefordert.

Der Vogelpark in Neudorf wird weiter sukzessive abgewickelt, begleitet von neuer, starker Kritik von zahlreichen Vereinsmitgliedern, die den sofortigen Rücktritt des Vereinsvorsitzenden fordern.

Im März hatte das Landratsamt dem Vogelschutz- und Zuchtverein Neudorf als Betreiber das Halten und Ausstellen von Tieren gemäß Tierschutzgesetz untersagt. Gründe waren die fehlende Benennung verantwortlicher und sachkundiger Personen sowie Mängel in der Haltung und Unterbringung des Tierbestands. Mit Frist zum 25. Juli wurde die Auflösung des Tierbestands verfügt.

Parallel gerieten die in sich zerstrittene Vereinsführung und besonders Vorsitzender Oliver Klee öffentlich in Kritik. In öffentlicher Gemeinderatssitzung prangerte Carina Baars, die sich als Mitglied um Tiere gekümmert hatte, die Zustände im Park an. In der Folge wurde ihr wegen vereinsschädigenden Verhaltens die Mitgliedschaft gekündigt.