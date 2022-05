Jungstorch stirbt in Spanien

Walther kehrt nicht zurück: Graben-Neudorfer Storch fällt vermutlich Raubtier zum Opfer

In Graben-Neudorf warteten einige auf die Rückkehr des dort geschlüpften Storchs Walther. Doch nach seinem Trip in das Winterquartier in Marokko wird das Tier nicht mehr zurückkehren.