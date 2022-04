Die Präsentation des Neudorfer Gesangvereins kam gut an

Das ist der große Unterschied: Bei einem der üblichen Konzerte sitzen die Zuhörer fest auf ihren Stühlen und lauschen den Vorträgen der stehenden Sängerinnen und Sänger. Etwas ganz Anderes bot diesmal der „Frohsinn“ Neudorf.

Mit einer neuen Art der Gesangspräsentation, einem „Wandelkonzert“, hat der Gesangverein eine Menge Bewegung in den Ablauf gebracht: Seine vier Chorformationen wechseln die Auftrittsplätze, wandeln zumeist zu Fuß von einem Ort zum andern, bieten jeweils anderes Liedgut, und motivieren das ebenfalls wandelnde Publikum, als treue Fangemeinde weiter zur nächsten Station zu folgen.

Das neuartige Wandelkonzert entwickelte sich zu einem Lustwandeln, das Lust machte, weiter zu wandeln und einen mehrteiligen Spaziergang der Erbauung zu genießen. „Wir konnten heute eine neue Form der kulturellen Bereicherung erleben“, meinte ein Gast aus einer Nachbargemeinde, den die Terminankündigung neugierig gemacht hatte. „Mein lieber Herr Gesangsverein, eine Superleistung“, lautete seine Bewertung.

Eröffnung mit dem temperamentvollen Badnerlied

Den Reigen eröffneten die vier Chöre – Männerchor, Frauenchor, gemischter Chor und Jugend-Hardtchor – im Gewerbegebiet bei der Firma HeKa Herzog mit dem temperamentvollen Badnerlied. Die meisten Zuhörer, etwa 100, zog das Parkdeck der SEW-Eurodrive an: ein nicht alltägliches Ambiente für einen Gesangsauftritt.

Mit dem Parkhaus verband sich ein Hauch von Fernweh, dem die gut 70-köpfige Sänger-Schar auch inhaltlich Rechnung trug. Alles in allem präsentierte die Frohsinn-Familie an fünf Standorten mehr als 30 Lieder.

Filmmelodien, Schlager, Volkslieder, Gospels, Spirituals und Popsongs

Zu genießen waren Filmmelodien, Schlager, Volkslieder, Gospels, Spirituals, Popsongs. Mit stets kräftigem Beifall honorierten die den Tag über registrierten 500 Besucher die Hits aus aller Welt, darunter Skyfall, My heart will go on, Conquest Of Paradise, Der ewige Kreis oder Walk The Line. Zum Repertoire gehörte auch John Lennons Imagine, das mit Blick auf die Ukraine an eine Welt erinnert, in der ein Leben frei von Hass, Gewalt und Verfolgung möglich sein kann.

Dem Fusionsjubiläum von Graben-Neudorf widmete der Gesamtchor das umgetextete Lied Graben Neudorf isch schee. Mit eingeflochten hatte Dirigent Wolfgang Tropf als Vater des Erfolgs auch den Song der Pandemie, Wellerman, von Nathan Evans. Mit diesem Sea Shanty stürmte der Schotte 2021 weltweit die Hitparaden.

Am Ende der musikalischen Tour durch die Doppelgemeinde zeigten sich alle Beteiligten rundum zufrieden. Mit dem wichtigsten Sinn eines Wandelkonzerts wurde gedient: den Zuhörern Schönes zu schenken. Und das geht bekanntlich nur, wenn es von Herzen kommt, was spürbar der Fall war.

Mit dem Wandelkonzert hatte der 112 Jahre alte „Frohsinn“ kulturelles Neuland betreten. „Wir sind ganz Chor“, so lautete das Motto des Konzerts – zumeist unter freiem Himmel oder mit Blick zum Himmel. Einen halben Tag lang wandelten die Frauen und Männer durch die Doppelgemeinde und nahmen dabei äußerst ungewöhnliche Orte für ihre Darbietungen in Anspruch.