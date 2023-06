Das erste Bohrloch des Geothermie-Kraftwerks in Graben-Neudorf ist fertig. Jetzt könnte es rund um die Baustelle zu Dampfentwicklungen kommen.

Die erste Bohrung für das Geothermie-Kraftwerk in Graben-Neudorf ist fertig. Jetzt soll die Testphase beginnen, wie die Deutsche Erdwärme in einer Presseinformation mitteilt. Das Unternehmen baut des Kraftwerks an der B36 und wird es nach der Fertigstellung auch betreiben.

An diesem Mittwoch will die Deutsche Erdwärme zum ersten Mal heißes Wasser aus rund 3.900 Metern Tiefe pumpen. Das sei „ein weiterer Meilenstein des Geothermie-Projekts“, teilt die Deutsche Erdwärme mit.

Der sogenannte Fündigkeistest gebe Aufschluss über die Ergiebigkeit der Bohrung und damit das Potential des circa 3.900 Meter tiefen Reservoirs für die Wärme- und Stromversorgung.

Unternehmen testet Fördermenge und Temperatur des Wassers

Bei den Tests wird der Bohrung Thermalwasser entnommen und für weitere Untersuchungen in die grünen, kreisförmigen Becken auf dem Gelände gepumpt. Dort wird die Temperatur des Wassers untersucht sowie die Fördermenge gemessen.

Ebenfalls wird dort die Mineralisierung des Thermalwassers analysiert. Hier gilt: „Weniger ist mehr“, wie Ron Zippelius, Pressesprecher der Deutschen Erdwärme, sagt. „Ein niedrige Mineralisierung wäre günstig für den Kraftwerksbetrieb, weil es dann zu weniger Ablagerungen im Thermalwasserkreislauf kommen würde“, so Zippelius.

Nach Angaben von Zippelius rechnet man mit einer Fördermenge von 80 bis 100 Liter Wasser pro Sekunde und einer Temperatur von 170 Grad Celsius. Nach der Untersuchung soll das Wasser wieder zurückgeführt werden.

Durch den hohen Temperaturunterschied zwischen Thermalwasser und der Außentemperatur werde sich Dampf bilden, der über die Grundstücksgrenzen hinaus ziehen kann.

„Im Bereich der angrenzenden Straßen und Radwege ist aufgrund der gegebenenfalls beeinträchtigten Sichtverhältnisse erhöhte Vorsicht geboten.“ Aber: Der Kontakt mit dem Wasserdampf sein ungefährlich, heißt es vonseiten der Deutschen Erdwärme.

Auch während der Testphase sei das seismische Monotoring aktiv. Sollte sie sich aufbauen, könne man frühzeitig reagieren. Das System erfasse Seismizität bereits weit unter der Fühlbarkeitsschwelle, heißt es in der Mitteilung der Deutschen Erdwärme.

Bohrung dauert doppelt so lange

Ursprünglich plante das Unternehmen für die Bohrung auf dem Grundstück an der B36 mit einer Dauer von sechs Monate. Eine fehlerhafte Zementierung führte aber zu einer Verzögerung des Projekts. Diese machte das Unternehmen im Januar öffentlich.

2025 soll die Anlage laut Zippelius an den Start gehen, dann sei das zweite Bohrloch fertig und das Kraftwerk gebaut.