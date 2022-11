Rundum ziehen Kommunen zu besonderen Anlässen wie an jährlich regelmäßigen bundesweiten Gedenktagen ihre Gemeindeflaggen auf. Gestaltet sind die Fahnen gemeinhin in den jeweiligen Ortsfarben mit dem Gemeindewappen.

Unterschiede gibt es jedoch bei der Frage, inwieweit Dritte die Gemeindewappen mit dem Hoheitszeichen Wappen verwenden dürfen. Regeln können Kommunen das in Wappensatzungen, die aber im nördlichen Landkreis Karlsruhe keineswegs die Regel sind.

In Weingarten liegt der Entwurf einer Wappensatzung vor, berichtet Pressesprecherin Gabriele Dittert. Wie der Gemeinderat im Oktober beschlossen habe, biete die Verwaltung ihren Bürgern an, eine oder mehrere Fahnen in den Weingartener Farben Blau-Weiß-Grün ohne Hoheitszeichen über eine Sammelbestellung zu erwerben.

Das solle vor Missbrauch schützen. „Interessierten Bürgern wird so ermöglicht, dass sie bei Umzügen und anderen Festen Flagge zeigen für die Heimat“, so Dittert.

Graben-Neudorf zeigt Flagge zum Gemeindegeburtstag

In Graben-Neudorf sah das zum Jahresauftakt 2012 ganz anders aus. Anlässlich des „Festivals der guten Taten“ und des 40. Gemeindegeburtstags lautete die Devise „Flagge zeigen“.

50 Bürger hatten das Tuch nach einem öffentlichen Aufruf extra für das Ereignis bestellt und nebst Fahnenstange für knapp 30 Euro aus der frisch eingetroffenen Sammellieferung gekauft.

Im aktuellen Jubiläumsjahr gab es das nicht. Die Gemeinde gab keine Flaggen aus, sondern brachte im Ort besondere Banner mit dem Jubiläumslogo an. „Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf einer Genehmigung. Die Gemeinde prüft entsprechende Anfragen im Einzelfall“, erklärt die für die Presse zuständige Melanie Beims.

Bedenken gibt es nur dahingehend, dass verbotene Flaggen aufgehängt werden könnten. Michael Thate, Hauptamtsleiter Linkenheim-Hochstetten

In der Vergangenheit habe man die Verwendung insbesondere genehmigt, wenn gemeinnützige Zwecke verfolgt wurden. Ein Verkauf von Merchandising-Artikeln finde nicht statt, so Beims.

Linkenheim-Hochstetten bietet keine Gemeindeflaggen an

„Die Gemeindeflagge boten wir den Einwohnern zur 1.250-Jahrfeier 2015/16 im Kleinformat an“, sagt Eggenstein-Leopoldshafens Bürgermeister Bernd Stober.

„Spezielles Ziel war es. die Strecke des Festumzugs mit solchen Fahnen an den Häusern auszuschmücken. Restbestände sind noch vorhanden Die offizielle Gemeindeflagge kann im privaten Umfeld verwendet werden, aber nicht für gewerbliche Zwecke.“

Aus Linkenheim-Hochstetten informiert Hauptamtsleiter Michael Thate, dass weder Flaggen verkauft noch Bürger angeregt würden, zu bestimmten Anlässen Flaggen aufzuhängen. „Bedenken gibt es nur dahingehend, dass verbotene Flaggen aufgehängt werden könnten. Ansonsten gilt freie Beflaggung für freie Bürger“, so Thate.

In Stutensee gilt keine Satzung, aber klare Leitlinie für Flaggen

„Vorbehalte gegen die Nutzung von Flaggen bestehen nicht, sofern diese nicht missbräuchlich verwendet werden und das Urheberrecht eingehalten wird“, sagt Hauptamtsleiter Swen Goldberg in Dettenheim. Beim Wappen sei die gemeindliche Wappensatzung zu beachten, die auf der Homepage einsehbar ist.

In Stutensee gibt es zwar keine Satzung, aber klare Leitlinien. „Die Flagge wird mit Ausnahme des Stutenseestadions in Friedrichstal nur von der Stadt verwendet“, teilt Ivonne Bechtel von der Stadtverwaltung mit. Flaggenaktionen habe es bei Ortsjubiläen der Stadtteile gegeben.

Mit Hinweis auf die Gemeindeordnung sagen wir, dass kein Bürger die Flaggen offiziell verwenden sollte oder darf. Ivonne Bechtel, Stadtverwaltung Stutensee

Dabei habe es sich jedoch um verkleinerte Nachbildungen von deren historischen, ehemaligen Flaggen gehandelt. Gedacht gewesen seien sie für das Schmücken der Häuser beim Festumzug, so Bechtel. Verkauft würden keine Flaggen.

„Mit Hinweis auf die Gemeindeordnung sagen wir, dass kein Bürger die Flaggen offiziell verwenden sollte oder darf. Das ist der Stadt für ihre Gebäude, Plätze und Hallen vorbehalten“, so Bechtel.